Terungkap, Gembong Narkoba Murtala Ilyas Transfer DP Sabu Rp 7 Miliar ke Malaysia

JAKARTA - Gembong narkoba Murtala Ilyas mengirimkan uang muka (down payment) pembelian sabu itu ke jaringannya di Malaysia. Uang muka tersebut diberikan agar Murtala mendapatkan sabu dari jaringannya di Malaysia.

"Jadi dia beli dari Malaysia dari big boss-nya itu baru transfer uang muka Rp 7,5 miliar," kata Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjoyoga, Kamis (7/3/2024).

Diketahui, Murtala Ilyas memesan 100 kilogram sabu dari jaringannya di Malaysia. Nilainya mencapai Rp 16 miliar.

"Dari total Rp 16,5 miliar itu, dia baru transfer Rp 7,5 miliar," imbuhnya.

Panji mengatakan transaksi pembelian sabu tersebut dilakukan melalui rekening bank. Saat ini pihaknya masih menelusuri aliran dana di rekening tersebut.

"Saat ini kami masih menelusuri aliran dananya. Kami koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri alirannya ke mana," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)