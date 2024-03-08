Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Pecatan TNI Ini Pilih Membelot jadi KKB Papua, Ada Mantan Anggota Kostrad

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:17 WIB
6 Pecatan TNI Ini Pilih Membelot jadi KKB Papua, Ada Mantan Anggota Kostrad
Ilustrasi pecatan TNI yang membelot ke KKB Papua (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ada 6 pecatan TNI ini pilih membelot jadi KKB Papua, ada mantan anggota Kostrad. Sejak tahun 1970, setidaknya ada enam anggota TNI yang membelot dan bergabung menjadi anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Dan yang paling menghebohkan adalah Prada Yotam Bugiangge, mantan prajurit dari Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili (Yonif 756/WMS).

Untuk itu, pihak TNI pun tidak ingin ada 6 pecatan TNI ini pilih membelot jadi KKB Papua, ada mantan anggota Kostrad terulang kembali.

Beberapa pecatan yang membelot ada mantan anggota TNI bernama Elieser Awom yang bergabung ke KKB pada tahun 1980-an. Lalu ada anggota TNI dari Batalyon 753 Arfai, Manokwari bernama Surabut yang bergabung ke KKB Papua pada tahun 1990-an.

Pada 2018, Senat Soll alias Ananias Yalak memutuskan untuk bergabung dengan anggota KKB Papua dan pada 2021.Selanjutnya Lucky Y Matuann alias Lukius (Februari 2021), dan yang terakhir Yotam Bugiangge (Desember 2021) ikut membelot dengan bergabung dengan KKB Papua.

Anggota terakhir yang membelot kabur membawa satu pucuk senjata SS-2 VI pada Jumat (17/12/2021) sore pukul 17.00 WIT, saat melaksanakan tugas jaga.

Halaman:
1 2
      
