Kasus PPLN Kuala Lumpur, Polri: Satu Orang Masih Buron

JAKARTA - Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Sementara satu tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Betul (satu tersangka) DPO," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Djuhandhani menegaskan, meskipun satu tersangka DPP, tidak akan mengganggu proses peradilan. Terlebih, tersangka MKM saat ini tengah diburu.

Adapun tersangka buron tersebut berinisial MKM, dan merupakan mantan anggota PPLN Kuala Lumpur.

"DPO tidak masalah karena tetap akan disidangkan tanpa kehadiran tersangka (in absentia)," katanya.