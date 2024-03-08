Wapres: Ramadhan Momen Perekat Silaturahim di Tengah Perbedaan Usai Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan Ramadhan 1445 Hijriah menjadi momen perekat silaturahim di tengah perbedaan usai gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024. Mengingat, perbedaan tidak boleh menjadi alasan retaknya tali persaudaraan antarumat muslim, antarmanusia, maupun antarbangsa.

“Ramadhan selalu menjadi momen yang pas untuk mempererat silaturahim kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antar umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antarsesama), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama umat manusia),” tutur Wapres dikutip dalam sambutannya pada Tarhib Ramadan 1445 H/2024 M Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Auditorium Setwapres, Jl. Kebon Sirih, Nomor 14, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, ukhuwah menjadi penting sebab merupakan modal utama dalam merajut persatuan yang akan membawa kemajuan bagi bangsa.

“Kuatnya tali persaudaraan menjadi modal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju, menghadapi aneka tantangan dan persoalan di antara beragam ketidakpastian,” imbuh Wapres.