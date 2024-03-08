Sirekap Tak Tampilkan Diagram Perhitungan Suara, Mahfud MD Tantang KPU Audit Forensik

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menantang agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit forensik terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Terlebih, ketika KPU membuat langkah untuk menghentikan penayangan diagram perolehan suara Pemilu 2024 pada aplikasi tersebut.

"Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya, oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik, audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU," kata Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mahfud meminta agar ada audit forensik independen di luar KPU. Terlebih, aplikasi tersebut menjadi gambaran dalam perolehan suara pasangan calon pada perhitungan cepat atau quick count.

"Nah mereka mengatakan ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit. Makanya perlu audit independen," katanya.

"KPU harus berani membuka dirinya kalau mereka jujur, ya diaudit saja dan akui bahwa saya tidak menguasai dan tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT kan itu saja, dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri," sambungnya.