INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prediksi Hilal Tak Terlihat, BRIN Sebut Ramadhan Jatuh pada 12 Maret 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |14:35 WIB
Prediksi Hilal Tak Terlihat, BRIN Sebut Ramadhan Jatuh pada 12 Maret 2024
BRIN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menyebutkan bahwa posisi hilal diprediksi tak terlihat pada Maghrib pada 10 Maret 2024.

Ia pun memprediksi bahwa 1 Ramadhan akan jatuh pada 12 Maret 2024 mendatang. "Tanggal 10 saat Maghrib tidak ada hilal yang terlihat belum memenuhi visibilitas hilal," katanya saat konferensi pers di Kantor BRIN, Jumat (8/3/2024).

Thomas pun menginformasikan bahwa para perukyat tak bisa melaporkan melihat atau tidaknya hilal secara sendiri-sendiri. Namun, harus dikumpulkan untuk bisa dijadikan sebuah kesimpulan.

"Karena contohnya dalam hadis rasul ada orang Badui melihat hilal, ia tidak mengumumkan sendiri saya melihat hilal, tetapi melaporkan terlebih dahulu kepada Rasul bahwa saya melihat hilal. Kemudian Rasul memverifikasi dari segi keimanannya dan dari segi benar dia melihat hilal kemudian Rasul menyatakan iya, hilal sudah terlihat dan besoknya atau mulai saat maghrib sudah tanggal satu. Jadi dari contoh Rasul, isbat diperlukan," katanya.

Halaman:
1 2
      
