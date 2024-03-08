BRIN Prediksi Hari Raya Idul Fitri 2024 Seragam Jatuh pada 10 April

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Thomas Djamaluddin menyebutkan bahwa posisi hilal diprediksi terlihat untuk akhir Ramadan 1445H pada 9 April 2024. Sehingga Idulfitri akan jatuh pada 10 April 2024 mendatang.

"Kemungkinan untuk bisa terjadinya rukyat pada 9 April itu kemungkinan besar akan berhasil. Sehingga nanti insyaAllah idul fitri bisa seragam tanggal 10 April," katanya kepada wartawan di Kantor BRIN, Jumat (8/3/2024).

Diketahui pemerintah mengadopsi perhitungan baru perihal penetapan bulan baru hijriyah. Berdasarkan pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tahun 2021 kriteria hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dia mengatakan, bahwa pada posisi bulan di wilayah Indonesia say itu sudah cukup tinggi, tingginya sudah 6 derajat, elongasinya sekitar 8 derajat lebih. Sehingga di wilayah Indonesia itu sudah memenuhi kriteria MABIMS, dengan kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

"Sehingga untuk memenuhi elongasi tersebut, kemungkinan untuk bisa terjadinya rukyat pada 9 April itu kemungkinan besar akan berhasil, akan ada saksi sehingga pada saat sidang 9 april diputuskan bahwa Idul Fitri pada tanggal 10 (April 2024)," tutur dia.

Sebagai informasi, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada 11 Maret, Idulfitri 1 Syawal pada 10 April, dan Puasa Arafah 9 Zulhijah pada 16 Juni, serta Iduladha 10 Zulhijah 1445 H pada 17 Juni 2024. Keputusan penetapan itu dilakukan dengan menggunakan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki.