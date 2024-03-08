Jokowi Resmikan Masjid Agung Madaniyah di Karanganyar, Bupati: Ini Jadi Kebanggaan Kami

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan sholat Jumat di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (8/3/2024).

Di sana, Presiden juga meresmikan masjid yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat setempat, ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Juliyatmono, Bupati Karanganyar periode 2013-2023 yang juga menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Madaniyah, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden yang berkenan salat Jumat sekaligus meresmikan masjid tersebut.

“Kami sangat bersyukur Bapak Presiden bersedia salat Jumat di masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Karanganyar,” ujar Juliyatmono.

“Ini menjadi kebanggaan kami karena beliau adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyat," sambungnya.

Diketahui, Masjid Agung Madaniyah yang desainnya terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah, dibangun dari tahun 2019 hingga 2021 dengan dana senilai Rp101 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karanganyar. Pembangunan masjid ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Karanganyar yang ke-101, memberikan makna yang mendalam bagi masyarakat setempat.

"(Pembiayaan) dari APBD murni sehingga ini milik rakyat Karanganyar," imbuhnya.