Tantang KPU Audit Digital Forensik Sirekap, Mahfud MD: Agar ke Depan Tidak Ugal-ugalan

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menantang agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani melakukan audit forensik terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, audit forensik itu penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja KPU, dan tidak ugal-ugalan. Ia pun menyinggung soal Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang terbukti melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu.

"Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka ga mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

KPU, kata Mahfud, seharusnya juga dapat mengakui bahwa mereka tidak memiliki ahli IT yang mampu membuat server dan mengendalikannya.

"Ya itulah salah satu masala di KPU, menurut saya orang-orang di KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya disana, tidak ada yang mengendalikan karena mereka tidak bisa dan tidak paham," ucapnya.