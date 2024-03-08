PDIP Jawara di Dapil DKI Jakarta III, Charles Honoris Kembali Lolos ke DPR

JAKARTA - Sejumlah calon legeslatif (Caleg) dari Dapil DKI Jakarta III diperkirakan lolos ke Senayan. PDIP kembali menjadi jawara dengan mendapatkan 2 kursi di Pemilu 2024.

Hal tersebut tergambar dari hasil rekapitulasi suara di 3 KPU Kabupaten/Kota di Dapil DKI III yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Dari rapat pleno hasil rekapituliasi suara tingkat kabupaten/kota di Dapil DKI Jakarta III yang rampung Rabu, 6 Maret 2024, PDIP mendapat 386.980 suara, disusul PKS (322.200), Golkar (313.619), Nasdem (239.287), Gerindra (227.033), Demokrat (133.307) dan PAN (130.179).

Dengan asumsi PSI tidak lolos Ambang Batas Parlemen, maka 7 partai tersebut akan mendapat jatah masing-masing 1 kursi, kecuali PDIP sebagai pemenang yang akan mendapat 2 kursi dengan total jatah kursi untuk Dapil DKI III di Senayan adalah 8 kursi.

Adapun kursi pertama akan diraih oleh Caleg dari PDIP, Charles Honoris yang sukses mengumpulkan 97.016 suara.