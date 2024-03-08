Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,0 Guncang Pulau Karatung, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:47 WIB
Gempa M6,0 Guncang Pulau Karatung, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang Pulau Karatung, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat (8/3/2024), sekira pukul 16.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan, gempa berada di kedalaman 141 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di laut 110 Km Barat Laut Pulau Karatung.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

“Gempa (UPDATE) Mag:6.0, 08-Mar-24 16:11:48 WIB, Lok:5.73 LU, 126.88 BT (Pusat gempa berada di laut 110 Km Baratlaut Pulau Karatung), Kedlmn:141 Km Dirasakan (MMI) III Talaud,” bebernya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
