Dampingi Jokowi ke Lanud Iswahjudi, Panglima TNI Saksikan Demo Terjun Payung Pasukan Elite

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesi Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Jumat (8/3/2024).

Dalam kunjungannya itu, Jokowi meninjau langsung pelaksanaan demo penerjunan logistik Cargo Delivery System (CDS) dengan dropping zone di sekitar runway Lanud Iswahjudi oleh pasukan elite TNI.

Penerjunan CDS ini melibatkan 9 pesawat TNI Angkatan Udara yakni enam pesawat C 130 Hercules dengan tail number A-1316, A-1323.

Selanjutnya, A-1330, A-1339, A-1344, A-1326 baik dari Skadron Udara 31 maupun Skadron Udara 32, kemudian satu Pesawat CN 295 A-2902 dari Skadron Udara 2.

Serta dua Pesawat Cassa dari Skadron Udara 4 dengan tail number A-2116 dan A-2112. Selain itu dilibatkan juga satu pesawat Cassa 212 TNI AL dan satu helikopter MI-17 dan Bell 412 milik TNI AD.