Spanduk Dukung DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Bertebaran di Tangsel

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu 2024. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan masyarakat lewat berbagai spanduk yang bertebaran di sejumlah jalan protokol di Kota Tangerang Selatan hingga Serang, Banten.

Spanduk yang bertuliskan, Terima Kasih DPD RI Dukung Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, itu tersebar mulai hari ini, Jumat (8/3/2024).

Sementara, untuk kawasan Tangerang Selatan, spanduk terpantau terpasang di Jalan Dr Setiabudi, Pondok Cabe Udik, Jalan Otista Raya, hingga Ir Haji Juanda. Sementara di kawasan Kota Serang, Banten, spanduk terpasang di Jalan Bhayangkara hingga Jalan raya Serang-Jakarta.

Tidak disebutkan secara rinci dari mana spanduk yang beredar di wilayah Tangerang Selatan dan sekitaranya. Adapun pembentukan pansus diusulkan oleh anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung.