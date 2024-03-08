Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pusaka Setan Kober, Keris Sakti yang Punya Aura Panas Hingga Tewaskan Arya Penangsang

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:26 WIB
Kisah Pusaka Setan Kober, Keris Sakti yang Punya Aura Panas Hingga Tewaskan Arya Penangsang
Kisah Pusaka Setan Kober/ist
JAKARTA – Kisah pusaka Setan Kober, Keris sakti yang punya aura panas hingga tewaskan Arya Penangsang, menarik untuk diulas.

Adipati Jipang Panolan atau kerap dikenal dengan sebutan Arya Penangsang adalah seorang murid dari Sunan Kudus.

Dahulu, Sunan Kudus memiliki Keris Pusaka Setan Kober atau "Bronggot Setan Kober", yang merupakan buatan kerajaan Islam Demak.

Karena Arya Penangsang ialah murid kesayangan Sunan Kudus, ia pun mewariskan Keris Setan Kober itu kepada Arya Penangsang.

Arya Penangsang sendiri seorang yang sakti dan mempunyai sifat yang tegas. Ia berprinsip bahwa tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran.

Suatu ketika Ratu Kali Nyamat mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapat hadiah berupa wilayah Mataram dan Pati.

Upaya balas dendam itu dilakukan oleh Ratu Kali Nyamat terhadap Arya Penangsang lantaran pernah membunuh saudaranya, yaitu Sunan Prawata dan suaminya.

Pemanahan dan Panjawi pun tergiur untuk mengikuti sayembara tersebut. Sebagai saudara angkat Sultan Hadiwijaya mendukung niat Pemanahan dan Panjawi.

Dalam siasatnya, Pemanahan menyarankan Sultan Hadiwijaya untuk memimpin pasukan perang menggunakan kuda betina. Pada masa itu, tidak lazim bagi pemimpin perang untuk menggunakan kuda betina di medan pertempuran.

Pendapatnya sempat ditolak, tapi setelah Pemanahan menjelaskan alasannya akhirnya gagasannya pun diterima. Dirinya mengharapkan kuda Arya Penangsang, Gagak Rimang, menjadi birahi setelah melihat kuda betina ini dan mengakibatkan sulit dikontrol oleh Arya Penangsang.

