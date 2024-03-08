Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidik KPK Geledah Kantor PT Taspen Terkait Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:56 WIB
Penyidik KPK Geledah Kantor PT Taspen Terkait Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT. Taspen di Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi dalam kegiatan fiktif, Jumat (8/3/2024).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, upaya penggeledahan itu juga dilakukan di salah satu kantor swasta di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

“Hari ini (8/3) dan masih berlangsung penggeledahan di 2 lokasi berbeda yaitu, Kantor pihak swasta yang berada di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan, (dan) Kantor PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2024).

Ali juga menjelaskan pada Kamis (7/3) lalu, pihaknya juga telah menggeledah 7 rumah di kawasan yang berbeda di Jakarta terkait kasus yang sama.

