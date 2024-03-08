Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Aksi Perempuan Geruduk Istana Minta Indonesia Tanpa Oligarki

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |20:10 WIB
Massa Aksi Perempuan Geruduk Istana Minta Indonesia Tanpa Oligarki
Aliansi Perempuan Indonesia geruduk Istana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana tiba di di silang Monas tepatnya di depan Patung Kuda usai melakukan long march dari depan Kantor Bawaslu RI.

Para peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam itu menyampaikan aspirasinya. Salah satu orator bahkan menyebut Presiden Jokowi adalah biang dari perusak demokrasi. "Siapa perusak demokrasi? Jokowi," kata salah satu orator.

Orator itu jua menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh ratusan orang itu salah satunya untuk mengekpresikan pentingnya kehadiran perempuan.

"Perempuan-perempuan di sini mau mengekspresikan diri, karena kelamaan tanpa perlindungan, kelamaan dimiskinkan, kelamaan digusur," kata orator itu.

Polisi pun menutup jalan menuju Istana di Jalan Medan Merdeka Barat, sehingga peserta aksi dari aliansi perempuan Indonesia itu melakukan aksinya di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
