Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geruduk Istana, Eva Sundari: Demokrasi Sedang dalam Kondisi Darurat

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |20:15 WIB
Geruduk Istana, Eva Sundari: Demokrasi Sedang dalam Kondisi Darurat
Aliansi Perempuan Indonesia geruduk Istana (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari ikut berorasi dalam aksi perempuan Indonesia geruduk Istana yang dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia, Jumat (8/3/2024).

Dalam orasinya, Eva mengatakan bahwa jika saat ini demokrasi di Indonesia sudah dalam keadaan darurat. Maka dari itu, dalam aksi yang sekaligus memperingati hari perempuan internasional itu Eva mengajak peserta aksi untuk bergerak memperjuangkan kembalinya demokrasi.

"Demokrasi sedang dalam kondisi darurat. Satu-satunya cara kita susun front rakyat minta presiden menghormati konstitusi, negara bukan milik dia dan keluarganya (Jokowi)," kata Eva di atas mobil komando.

Eva pun meminta agar DPR RI bisa kembali pada fungsinya sebagai pengawas negara, di mana saat ini banyak dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement