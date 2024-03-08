Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Tuntutan Aksi Perempuan Geruduk Istana, Salah Satunya Minta Pelanggar HAM Berat Diadili

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |20:20 WIB
Tiga Tuntutan Aksi Perempuan Geruduk Istana, Salah Satunya Minta Pelanggar HAM Berat Diadili
Aliansi Perempuan Indonesia geruduk Istana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator aksi Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika mengungkapkan tuntutan dari aksi perempuan Indonesia geruduk Istana yang dilakukan bertepatan dengan hari perempuan internasional pada jumat (8/3/2024).

Para peserta aksi menuntut tiga poin penting yakni salah satunya untuk meminta pemerintah dan negara agar menegakkan demokrasi dan supremasi hukum yang kuat.

"Yang pertama kami bersikap untuk dan menuntut untuk pemerintah dan negara kita untuk menegakkan demokrasi dan supremasi hukum," kata Ika kepada wartawan di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, mereka juga meminta agar pemerintah segera mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa mensejahterakan perempuan Indonesia salah satunya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"Kedua segera mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memnag diharapkan oleh perempuan salah satunya adalah RUU PPRT dan juga mebcabut segala kebijakan yang justru memiskinkan perempuan seperti UU cipta kerja," ucap Ika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement