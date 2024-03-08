Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Pemerintah Tegakkan Demokrasi dan Supremasi Hukum

JAKARTA - Massa aksi perempuan Indonesia geruduk Istana mulai membubarkan diri setelah melakukan aksinya di Silang Monas, Jakarta Pusat Jumat (8/3/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan massa aksi membubarkan diri pada pukul 12.11 WIB setelah sebelumnya berkumpul dan melakukan long march dari depan Kantor Bawaslu RI untuk menuju Istana Presiden.

Namun, karena tak diberi akses melakukan aksi depan istana, para peserta aksi melakukan orasinya di Silang Monas samping Patung Kuda.

Sebelum membubarkan diri ratusan perempuan melakukan simbolisme suara perempuan suara penentu, yang mana poster yang berisikan kritikan kepada pemerintah dimasukan ke sebuah kotak bertuliskan 'suara perempuan'.

"Itu tuntutan selama ini cuma cawe-cawe Jokowi biar perempuan nyoblos. Tapi aksi ini kita mau menunjukkan suara perempuan bukan itu, tapi untuk keberlangsungan bangsa dan lain-lain," kata koordinator lapangan Ajeng dinatas mobil komando.

Dari pantauan di lokasi pula, lalu lintas di lokasi saat para peserta aksi membubarkan diri terlihat agak mengalami kepadatan. Namun, tak menimbulkan kemacetan yang begitu signifikan.

Sebelumnya, Koordinator aksi Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika mengungkapkan tuntutan dari aksi perempuan Indonesia geruduk Istana yang dilakukan bertepatan dengan hari perempuan internasional pada jumat (8/3/2024).