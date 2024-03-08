Gantikan Mayjen Deddy, Brigjen Djon Afriandi Resmi Jabat Danjen Kopassus

JAKARTA - Brigjen TNI Djon Afriandi resmi menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Jabatan ini sebelumnya diemban Mayjen Deddy Suryadi.

Upacara prosesi serah terima jabatan (sertijab) Danjen Kopassus berlangsung di Lapangan Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat sore (8/3/2024).

"Saya berharap pada kesempatan ini termasuk regenerasi satua Kopassus. Kami yakin atas kepemimpinan dan yang akan dilaksanakan oleh Brigjen TNI Djon Afriandi Kopassus akan lebih bagus, lebih maju, dan profesional" kata Mayjen Deddy dalam sambutannya.

Mayjen Deddy juga memberikan ucapan selamat kepada Brigjen Djon Afriandi atas amanah jabatan baru sebagai Danjen Kopassus. Setelah itu, Mayjen Deddy pamit dan akan pindah dinas dengan menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

"Hari ini saya menyerahkan seluruh satuan Kopassus dari personil, materil, serta perlengkapan yang ada di satuan Kopassus kepada Danjen Kopassus," kata Mayjen Deddy.

Brigjen Djon Afriandi juga menegaskan siap menerima tugas amanah sebagai Danjen Kopassus. Dia bertekad untuk berkomitmen dan siap untuk memimpin dan melayani seluruh anggotanya.

"Saya insya Allah akan melanjutkan apa yang beliau (Mayjen Deddy) berikan kemampuan terbaik. Kami akan buat hari ini lebih baik dari hari kemarin, untuk hari esok lebih baik dari hari ini" kata Birgjen Djon Afriandi.