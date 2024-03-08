Mahfud MD Dengar Kabar Suara Paslon 03 Dikunci Maksimal 17 Persen

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebut telah mendengar kabar suara bersama pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bakal dikunci maksimal pada angka 17 persen sejak sebelum pesta demokrasi Pemilu 2024 dihelat.

Ia pun enggan berkomentar terlalu jauh soal isu itu dan memilih agar masyarakat Indonesia menilai sendiri. "Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mahfud menambahkan, sudah dikunci sekian persen dan angkanya hampir persis. Oleh karenanya, tinggal tunggu pembuktiannya saja.

"Sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya saja," ujarnya.

Sekadar informasi, Mahfud merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto terkait ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Akibat dari adanya algoritma itu, suara capres-cawapres nomor urut 3 hanya bisa mencapai 17 persen.

(Arief Setyadi )