HOME NEWS NASIONAL

Sertijab 14 Jabatan Strategis, KSAD: Semoga Ciptakan Inovasi untuk TNI AD

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |23:05 WIB
Sertijab 14 Jabatan Strategis, KSAD: Semoga Ciptakan Inovasi untuk TNI AD
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) 14 jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Ia berharap, perwira-perwira yang baru ditunjuk menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan institusi.

"Intinya, dengan amanah jabatan baru ini, semoga para perwira dapat menciptakan peluang-peluang baru dan inovasi bagi kemajuan institusi TNI AD," kata Maruli, Jumat (8/3/2024).

Maruli juga berpesan agar pejabat-pejabat itu mampu menjalankan program Angkatan Darat di bawah kepemimpinannya. Adapun ia juga berharap agar prajurit selalu kompak dan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar.

"Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Kalau kita kompak, yakin bahwa kita akan dapat melakukannya," ujarnya.

Serah terima jabatan yang dilakukan yakni jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) dari Letjen TNI Arif Rahman kepada Mayjen TNI Tadyo Budi Revita. Dengan serah terima jabatan ini, Tadyo akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letjen.

Selain Sertijab Wakasad, 13 jabatan lain yang turut diserahterimakan yaitu, Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) dari Letjen TNI Hilman Hadi kepada Mayjen TNI Erwin Djatniko, jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) dari Letjen TNI Anton Nugroho kepada Letjen TNI Teguh Muji Angkasa.

Selanjutnya, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) dari Letjen TNI Teguh Muji Angkasa kepada Mayjen TNI Muhammad Syafei Kasno jabatan Pangdam IV/Diponegoro dari Mayjen TNI Tandyo Budi Revita kepada Mayjen TNI Deddy Suryadi yang sebelumnya menjabat Danjen Kopassus, sementara jabatan Danjen Kopassus selanjutnya akan dijabat oleh Brigjen TNI Djon Afriandi.

Halaman:
1 2
      
