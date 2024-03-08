Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Ruang Server RS Harapan Bunda, Kerugian Capai Rp3,2 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |01:18 WIB
Kebakaran Ruang Server RS Harapan Bunda, Kerugian Capai Rp3,2 Miliar
Kebakaran RS Harapan Bunda (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman, menaksir kerugian akibat kebakaran lantai empat yang merupakan ruang server dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (7/3/2024) malam mencapai miliaran rupiah.

Diketahui api berhasil dipadamkan 11 unit damkar dan 55 personil pada pukul 21.07 WIB.

"Objek terbakar ruang server lantai 4 dengan luas kurang lebih 24 meter. Kerugian ditaksir mencapai Rp3,2 miliar," kata Gatot saat dikonfirmasi.

Gatot menambahkan bahwa sebanyak ratusan jiwa berhasil terselamatkan dari insiden kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut.

"Jiwa terselamatkan kurang lebih 100 jiwa. Diduga korsleting listrik," ujarnya.

Gatot menyebut seorang karyawan rumah sakit melihat adanya asap di ruangan server dan mencoba memadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR).

"Karyawan rumah sakit yang sedang menuju lantai 4 melihat adanya asap di ruang tersebut kemudian melakukan proses pemadaman awal dengan APAR," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
