HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seluruh Wilayah Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Disertai Petir di Siang Hari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |04:40 WIB
Seluruh Wilayah Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Disertai Petir di Siang Hari
Ilustrasi (Foto : Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan disertai petir saat siang hari, Jumat (8/3/2024).

Prakiraan cuaca BMKG pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta bakal berawan. Memasuki siang hari cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kemudian memasuki malam hari prakiraan cuaca berawan di enam wilayah administrasi DKI Jakarta. Lebih lanjut, suhu pada hari ini berkisar 25-30 derajat celcius dan kelembapan udara 80-95.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem pada periode 8-14 Maret 2024. Hal itu merespons hasil analisis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Waspada cuaca ekstrem pada 8-14 Maret 2024. Berdasarkan siaran pers BMKG, hasil analisis terkini mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan intensitas sedang-lebat yang disertai kilat/angin kencang pada 8-14 Maret 2024 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya," tulis laman Instagram @bpbddkijakarta dikutip.

(Angkasa Yudhistira)

      
