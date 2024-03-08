Kebakaran RS Harapan Bunda, Petugas Sekuriti Sempat Sesak Napas

JAKARTA - Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut ada satu petugas sekuriti mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, saat RS Harapan Bunda kebakaran.

Diketahui ruang server lantai empat Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Jalan Raya Bogor KM.22, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Kamis (7/3/2024) sekira pukul 19.00 WIB. Sementara itu api berhasil dipadamkan pukul 21.07 WIB dengan pengerahan 11 unit dan 55 personil.

"Security Bapak Faiz sesak nafas dilarikan ke RSUD Pasar Rebo," kata Isnawa dalam keterangannya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik.

"Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik," kata Gatot dalam laman Instagram @humasjakfire.

Gatot juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran tersebut. Seluruh pasien yang dievakuasi telah kembali ke ruangan perawatan masing-masing dengan aman.

"Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan pasien yang dievakuasi telah dikembalikan ke ruangannya dalam keadaan aman," ujarnya.