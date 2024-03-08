Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakek 72 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Tapos Depok Usai Petugas Keamanan Cium Bau Busuk

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |05:21 WIB
Kakek 72 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Tapos Depok Usai Petugas Keamanan Cium Bau Busuk
A
A
A

DEPOK - Seorang petugas keamanan komplek bernama Joko Sukmo (59) mencium bau busuk menyengat saat berpatroli di lingkungan Perumahan Jatijajar Blok B4 No.13 RT1/1, Jatijajar, Tapos, Kota Depok pada Rabu (6/3) sekira pukul 19.30 WIB.

"Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia korban atas nama BSS (72) seorang pensiunan," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).

Judika menjelaskan kronologis berawal dari Joko sedang melewati rumah korban dan mencium bau busuk, korban mendekati rumah tersebut dan bau semakin menyengat.

"Saksi Joko melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, Setelah itu ketua RT Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga untuk dilakukan pengecekan, setelah pihak keluarga datang, sekitar pukul 14.30 WIB bersama-sama pihak keluarga dan lingkungan membuka rumah tersebut, benar telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia, atas kejadian tersebut pihak lingkungan melaporkan ke Polsek Cimanggis," ujarnya.

Lebih lanjut, Judika memastikan tidak ada temuan luka pada bagian tubuh korban saat proses identifikasi sementara.

"Tidak ada (luka pada tubuh korban)," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mayat Lansia depok mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963//rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement