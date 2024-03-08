Kakek 72 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Tapos Depok Usai Petugas Keamanan Cium Bau Busuk

DEPOK - Seorang petugas keamanan komplek bernama Joko Sukmo (59) mencium bau busuk menyengat saat berpatroli di lingkungan Perumahan Jatijajar Blok B4 No.13 RT1/1, Jatijajar, Tapos, Kota Depok pada Rabu (6/3) sekira pukul 19.30 WIB.

"Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia korban atas nama BSS (72) seorang pensiunan," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).

Judika menjelaskan kronologis berawal dari Joko sedang melewati rumah korban dan mencium bau busuk, korban mendekati rumah tersebut dan bau semakin menyengat.

"Saksi Joko melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, Setelah itu ketua RT Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga untuk dilakukan pengecekan, setelah pihak keluarga datang, sekitar pukul 14.30 WIB bersama-sama pihak keluarga dan lingkungan membuka rumah tersebut, benar telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia, atas kejadian tersebut pihak lingkungan melaporkan ke Polsek Cimanggis," ujarnya.

Lebih lanjut, Judika memastikan tidak ada temuan luka pada bagian tubuh korban saat proses identifikasi sementara.

"Tidak ada (luka pada tubuh korban)," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)