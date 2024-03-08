Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko Penjual Parfum Terbakar di Koja Jakut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |07:14 WIB
Ruko Penjual Parfum Terbakar di Koja Jakut
A
A
A

JAKARTA - Sebuah ruko penjual parfum di Jalan Walang Baru Raya RT 7/7, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dilahap si jago merah pada Jumat (8/3/2024) dini hari.

"Objek terbakar ruko bangunan rendah," tulis laporan command center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat menyebut pemadaman selesai sekira pukul 02.30 WIB dengan mengerahkan 10 unit damkar dan 50 personil.

"Pemadaman selesai. Pengerahan unit 10 damkar dan 50 personil," jelasnya.

Lebih lanjut, belum diketahui penyebab dan ada tidaknya korban akibat kebakaran yang melanda toko parfum tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jakarta Utara Koja kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812//kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190733//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-VPMk_large.jpg
Pramono Klaim 3.500 Gedung di Jakarta Diperiksa, 10 Bangunan Disanksi SP1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190319//kebakaran-MW5j_large.jpg
Lima Kios Ludes Terbakar di Kalideres Jakbar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233//kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190175//kebakaran-DywZ_large.jpg
Nestapa Pedagang Pasar Kramat Jati Usai Dilanda Kebakaran Hebat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement