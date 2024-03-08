Ruko Penjual Parfum Terbakar di Koja Jakut

JAKARTA - Sebuah ruko penjual parfum di Jalan Walang Baru Raya RT 7/7, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dilahap si jago merah pada Jumat (8/3/2024) dini hari.

"Objek terbakar ruko bangunan rendah," tulis laporan command center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat menyebut pemadaman selesai sekira pukul 02.30 WIB dengan mengerahkan 10 unit damkar dan 50 personil.

"Pemadaman selesai. Pengerahan unit 10 damkar dan 50 personil," jelasnya.

Lebih lanjut, belum diketahui penyebab dan ada tidaknya korban akibat kebakaran yang melanda toko parfum tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)