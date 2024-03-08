BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Melanda Jabodetabek Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat yang bisa melanda wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) hingga sepekan ke depan atau hingga 14 Maret 2024.

“Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau angin kencang di wilayah Jabodetabek pada tanggal 8-14 Maret 2024,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/3/2024).

Guswanto mengatakan potensi hujan di wilayah Jabodetabek dipengaruhi oleh dinamika atmosfer diantaranya adanya aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial yang aktif di wilayah Indonesia.

Selain itu, peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi equator melalui Selat Karimata yang mengindikasikan aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge (CENS).

“Potensi pembentukan pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Daya - selatan Jawa dan Australia bagian utara yang dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di Indonesia bagian selatan,” ujar Guswanto.

Guswanto memastikan BMKG akan terus memantau kondisi cuaca dan perubahannya berdasarkan data dan analisas terkini selama sepekan kedepan.

“Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadi dalam seminggu kedepan dengan terus memperbarui informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dari BMKG,” imbaunya.

(Khafid Mardiyansyah)