HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peserta Aksi Perempuan Geruduk Istana Mulai Long March Menuju Istana

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:31 WIB
Peserta Aksi Perempuan Geruduk Istana Mulai Long March Menuju Istana
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana mulai melakukan long march yang dilakukan dari depan Kantor Bawaslu RI hingga ke depan Istana di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Para peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam itu, mulai berjalan meninggalkan titik kumpul pada pukul 09.00 WIB, mereka mulai bergerak menuju tujuan utama di depan Istana Negara.

Sambil menyampaikan yel-yel bertajuk 'selamatkan demokrasi' para peserta aksi berjalan perlahan dengan mengatur barisan dengan rapih untuk menghindari kepadatan lalulintas.

Namun polisi sudah menutup jalan menuju Istana di Jalan Medan Merdeka Barat, sehingga peserta aksi dari aliansi perempuan Indonesia itu melakukan aksinya di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Sejumlah peserta aksi memperingati hari perempuan internasional, akan menggeruduk Istana mulai mendatangi Kantor Bawaslu RI yang nantinya akan melakukan long march menuju Istana di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
