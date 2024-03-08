Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Perempuan Geruduk Istana, Jalan Merdeka Barat Ditutup

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:38 WIB
Ada Aksi Perempuan Geruduk Istana, Jalan Merdeka Barat Ditutup
A
A
A

JAKARTA - Jalan menuju Istana Kepresidenan dari Jalan Merdeka Barat ditutup oleh pihak kepolisian. Hal tersebut bertepatan dengan adanya sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana pada pagi hari ini Jumat (8/3).

Pantauan di lokasi, jalan Merdeka Barat menuju kearah Istana Kepresidenan telah ditutup oleh tembok beton. Beberapa pihak kepolisian telah juga berjaga dikawasan patung kuda.

Akibat penutupan jalan tersebut beberapa kali terjadi kemacetan, namun pihak kepolisian dengan sigap mengurainya. Lalu lintas pun tampak lancar hingga saat ini.

Diketahui, sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana sedari pagi sudah berkumpul di depan Kantor Bawaslu RI. Mereka nantinya akan melakukan long march menuju Istana Kepresidenan.

Para peserta aksi tersebut terpantau mulai mendatangi titik kumpul di depan Kantor Bawaslu pada lukul 07.40 WIB. Mereka membawa poster hingga spanduk yang bertuliskan kritik untuk pemerintah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655//polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184419//polri-Imp1_large.jpg
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172231//demo-Dk5B_large.jpg
Massa Aksi di Patung Kuda Bubar, Polisi Kembali Buka Jalan Medan Merdeka Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172121//viral-cdnP_large.jpg
Ribuan Petani Kepung DPR, Jenderal Polri Ini Mendadak Temui Massa Sambil Membawa Tumpeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914//renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568//trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement