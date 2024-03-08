Ada Aksi Perempuan Geruduk Istana, Jalan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA - Jalan menuju Istana Kepresidenan dari Jalan Merdeka Barat ditutup oleh pihak kepolisian. Hal tersebut bertepatan dengan adanya sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana pada pagi hari ini Jumat (8/3).

Pantauan di lokasi, jalan Merdeka Barat menuju kearah Istana Kepresidenan telah ditutup oleh tembok beton. Beberapa pihak kepolisian telah juga berjaga dikawasan patung kuda.

Akibat penutupan jalan tersebut beberapa kali terjadi kemacetan, namun pihak kepolisian dengan sigap mengurainya. Lalu lintas pun tampak lancar hingga saat ini.

Diketahui, sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana sedari pagi sudah berkumpul di depan Kantor Bawaslu RI. Mereka nantinya akan melakukan long march menuju Istana Kepresidenan.

Para peserta aksi tersebut terpantau mulai mendatangi titik kumpul di depan Kantor Bawaslu pada lukul 07.40 WIB. Mereka membawa poster hingga spanduk yang bertuliskan kritik untuk pemerintah.

(Khafid Mardiyansyah)