HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Derek Tabrak 4 Motor hingga Terseret dan Masuk Jurang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |14:57 WIB
Truk Derek Tabrak 4 Motor hingga Terseret dan Masuk Jurang
Kecelakaan truk di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan Mulya mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.30 WIB. Awalnya, truk derek yang dikendarai Muhamad Syamsudin sedang menderek truk tronton dari arah Klapanunggal menuju Gunung Putri.

"Di TKP pada saat jalan menurun dan menikung ke kanan dari arah Klapanunggal, diduga hilang konsentrasi bergerak ke kanan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Pada saat bersamaan, truk derek tersebut menabrak empat unit motor yang sedang bergerak dari arah berlawanan. Tak sampai di situ, truk juga menyeret motor hingga jatuh ke tebingan 4 meter.

