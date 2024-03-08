Unjuk Rasa di Gedung DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah Slipi

JAKARTA - Sejumlah pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Jumat (8/3/2024) siang. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas.

Dari pantauan MPI di lapangan, polisi mulai menutup ruas jalan sekitar pukul 14.38 WIB. Adapun ruas jalan tang ditutup yakni, Jalan Gatot Subroto mengarah Slipi, Jakarta Barat.

Hanya ada satu ruas jalur busway yang dibuka untuk kendaraan. Para pengendara yang hendak melewati depan gerbang utama DPR RI, diarahkan masuk ke jalur busway dari JPO di depan gedung DPR RI.

Sementara massa pengunjuk rasa, terlihat semakin ramai berdatangan ke depan gerbang utama Gedung DPR RI. Nampak, para pengunjuk rasa itu telah membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera.