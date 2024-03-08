Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Kesucian Bulan Ramadhan, Satpol PP DKI Bakal Gelar Razia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:40 WIB
Jaga Kesucian Bulan Ramadhan, Satpol PP DKI Bakal Gelar Razia
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menyebutkan, pihaknya akan menggelar razia pada bulan puasa untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan.

"Pokoknya hal-hal yang kurang baik, itu pasti ada patroli. Yang menggangu nilai daripada kesucian Ramadhan pasti kita akan lakukan patroli," ujar Arifin kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Meskipun demikian ia menjelaskan masih menunggu aturan dari Dinas Pariwisata terkait aturan jam operasional tempat hiburan malam.

"Ya kita tunggu nanti apa yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata. Bisanya kebijakan itu ada di dinas pariwisata. Ya kita tunggu dari pak kadis pariwisata. Karena peraturannya kan ada di sana. Satpol PP yang nanti melaksanakan pengawasan apa yang ada dikeluarkan kebijakannya dari Dinas Pariwisata," jelasnya.

Pengawasan terhadap petasan, miras, dan sahur on the road yang berpotensi menyebabkan tawuran kata Arifin juga akan ditingkatkan pada bulan Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
