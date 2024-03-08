Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senyum Bahagia Orang Tua Bayi Pengidap Kelainan di Ciputat Terima Bantuan MNC Peduli

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:43 WIB
Senyum Bahagia Orang Tua Bayi Pengidap Kelainan di Ciputat Terima Bantuan MNC Peduli
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Rasa bahagia nampak tercurah dari wajah kedua orang tua bayi pengidap kelainan bawaan sejak lahir, Fiersa Sabil Hidayatullah. Pasangan Fajar Hidayatullah dan Fatmasari ini menerima sejumlah bantuan dari MNC Peduli, kamis 7 Maret 2024.

Bayi malang, Fiersa, terlahir dengan berbagai kelainan bawaan lahir. Dia menderita penyakit jantung bawaan, pelengketan usus kecil serta usus berlubang, cerebral palsy dan sindrom townes brock.

Atas komplikasi yang dialami Fiersa, MNC Peduli berupaya membantu bayi mungil ini agar dapat hidup lebih baik dengan bantuan berupa penunjang pengobatan.

"Kami sebagai orang tua mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan MNC Peduli ini," tutur Fatmasari.

Dukungan yang diberikan berupa bantuan biaya pemeriksaan kromosom sesuai dengan anjuran dari dokter, pengadaan alat bantu kesehatan seperti set alat suction lender, tabung oksigen, alat inhalasi dan set pemberian susu melalui sonde.

