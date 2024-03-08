Demo di DPR, Massa Aksi Bawa Spanduk Raksasa: Pecat Ketua KPU dan Bawaslu!

JAKARTA - Spanduk berukuran raksasa berdiri tegak di depan gedung DPR RI. Spanduk tersebut terdapat tulisan dan gambar yang meminta Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dipecat.

Spanduk ini dibawa oleh sekelompok massa dari Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

"Pecat Ketua KPU RI!!! Pecat Ketua Bawaslu RI!!!," tulis dalam spanduk raksasa tersebut.

Dalam spanduk itu juga tertulis sebuah permintaan agar dapat mengusut skandal sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) yang belakangan mendapatkan sorotan publik lantaran ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya.