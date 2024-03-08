Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Ibu Pembunuh Anak Sendiri di Bekasi Alami Gangguan Halusinasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:01 WIB
Polisi: Ibu Pembunuh Anak Sendiri di Bekasi Alami Gangguan Halusinasi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan seorang wanita berinisial SNF (26) sebagai tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap anaknya sendiri berinisial AAMS yang masih berusia lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan psikologis dinyatakan bahwa tersangka SNF mengalami gangguan halusinasi.

“Dari hasil pemeriksaan psikologinya juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Firdaus, Jumat (8/3/2024).

Sehingga berdasarkan temuan tersebut, tim psikologi juga merekomendasikan agar tersangka SNF dilakukan pemeriksaan psikiatrik lebih lanjut. Diketahui, tersangka SNF sempat tertawa pada pertama kali dimintai keterangan oleh petugas. Karena itu pihak penyidik juga menggandeng asosiasi psikologi forensik (Apsifor) untuk mengecek kejiwaan SNF yang tega menghabisi buah hatinya dengan keji.

Namun hingga saat ini, pihak penyidik belum dapat mengungkap motif tersangka SNF membunuh korban AAMS pada saat terlelap tidur di lantai 2 di rumah elit di perumahan Summarecon, kota Bekasi tersebut.

Saat ini pihak penyidik masih kesulitan untuk mengungkap motif tersangka, karena keterangan dari yang bersangkutan berubah-ubah.

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik juga bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Bekasi.

“Kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga diduga pelaku, namun kendalanya keterangan pelaku masih berubah-ubah sehingga menyulitkan kami untuk mengetahui motif dari pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan,” terang Firdaus.

Halaman:
1 2
      
