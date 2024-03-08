Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Lengkap Ibu Bunuh Anaknya di Perumahan Elite Summarecon Bekasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:44 WIB
JAKARTA - Polisi mengungkapkan kronologi kasus pembunuhan anak berusia lima tahun oleh ibunya sendiri berinsial SNF (26). Peristiwa keji ini terjadi di sebuah perumahan elite di kawasan Summarecon Bekasi, pada hari Kamis, 7 Maret 2024.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, kasus ini terungkap berkat adanya laporan dari pihak keamanan atau sekurit kompleks.

“Kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, sekuriti memberitahukan kepada petugas polisi ada sesosok mayat anak-anak di salah satu rumah di perumahan Summarecon Bekasi,” ujar Firdaus, Jumat (8/3/2024).

Berdasarkan keterangan para saksi, pertama kali datang ke tempat kejadian perkara (TKP) berinisial NA. Ketika itu saksi mengetuk pintu dan dibuka oleh tersangka. Kemudian saksi NA menanyakan di mana keberadaan anak tersangka dan dijawab oleh SNF bahwa anaknya sudah hilang.

Kemudian setelah dibujuk, saksi NA pun masuk ke dalam rumah dan mengecek ke lantai dua dan menemukan korban AAMS tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi berlumuran darah.

“Setelah melihat kejadian tersebut saksi NA ini langsung memberitahukan ke sekuriti dan sekuriti memberitahukan ke Polsek dan Polsek memerintahkan ke Polres,” terang Firdaus.

Kemudian petugas sekuriti tersebut dilaporkan ke Polsek Bekasi Barat dan pihak kepolisian langsung mengecek tempat kejadian perkara dan ditemukan sesosok mayat anak di dalam kamar di lantai 2 dalam kondisi tergeletak berlumuran darah.

Selanjutnya, tim investigasi melakukan pengecekan jasad korban dan ditemukan sebanyak 20 luka tusuk pada tubuh korban.

“Terdapat pada dada anak korban sebelah kiri terdapat 18 tusukan dan satu tusukan di lengan dan satu tusukan di punggung,” ungkap Firdaus.

