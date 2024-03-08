Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI Sudah Rampungkan Rekapitulasi di Jaktim, Jakpus, dan Kepulauan Seribu

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |18:11 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta.

Rekapitulasi sudah selesai dirampungkan untuk tiga wilayah yakni Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Timur, Kamis (7/3/2024).

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebutkan pelaksanaan rekapitulasi tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dimana dalam pasal 15 huruf f menyebutkan, tugas KPU Provinsi adalah merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan rekapitulasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pemilu 2024 KPU DKI
