Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebingan di Bogor Longsor, Dua Motor Terbawa Longsoran ke Sungai Ciliwung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |20:24 WIB
Tebingan di Bogor Longsor, Dua Motor Terbawa Longsoran ke Sungai Ciliwung
Longsor di Bogor (foto: BPBD)
A
A
A

BOGOR - Tebingan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung tepatnya Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya dua rumah warga terancam dan dua motor terbawa longsoran.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Longsor disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Juga tergerus aliran air Sungai Ciliwung dan kondisi struktur tanah yang labil," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Adapun longsor tersebut memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dan lebar 14 meter. Dalam kejadian ini, dua rumah milik warga yang berada di sekitar lokasi longsor terancam dan jalan setapak terputus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190832//mendagri-GgzL_large.jpg
Bendera Putih Berkibar di Aceh, Pemerintah: Dengan Kerendahan Hati, Kami Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591//prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590//prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190570//bencana-ANrO_large.jpg
Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement