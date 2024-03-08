Tebingan di Bogor Longsor, Dua Motor Terbawa Longsoran ke Sungai Ciliwung

BOGOR - Tebingan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung tepatnya Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya dua rumah warga terancam dan dua motor terbawa longsoran.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Longsor disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Juga tergerus aliran air Sungai Ciliwung dan kondisi struktur tanah yang labil," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Adapun longsor tersebut memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dan lebar 14 meter. Dalam kejadian ini, dua rumah milik warga yang berada di sekitar lokasi longsor terancam dan jalan setapak terputus.