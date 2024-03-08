Ini Harapan MNC Peduli kepada Bayi Pengidap Kelainan di Ciputat

TANGSEL - MNC Peduli memberikan bantuan kepada bayi pengidap kelainan bawaan sejak lahir, Fiersa Sabil Hidayatullah. Pasangan Fajar Hidayatullah dan Fatmasari ini menerima bantuan dari MNC Peduli, pada Kamis 7 Maret 2024.

Bayi malang, Fiersa, terlahir dengan berbagai kelainan bawaan lahir. Dia menderita penyakit jantung bawaan, pelengketan usus kecil serta usus berlubang, cerebral palsy dan sindrom townes brock.

Atas komplikasi yang dialami Fiersa, MNC Peduli berupaya membantu bayi mungil ini agar dapat hidup lebih baik dengan bantuan berupa penunjang pengobatan.

Dukungan yang diberikan berupa bantuan biaya pemeriksaan kromosom sesuai dengan anjuran dari dokter, pengadaan alat bantu kesehatan seperti set alat suction lender, tabung oksigen, alat inhalasi dan set pemberian susu melalui sonde.