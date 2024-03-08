Diduga Korsleting, Gardu Listrik di Lubang Buaya Jaktim Terbakar

JAKARTA - Sebuah gardu listrik milik PLN di Jalan SPG 7, RT 7/9, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur sempat terbakar pada Jumat (8/3/2024) sekira pukul 21.50 WIB. Namun, kebakaran berhasil dipadamkan pukul 22.15 WIB dinyatakan selesai.

"Objek gardu listrik. Situasi pemadaman selesai atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat Jakarta Timur mengerahkan satu unit dan empat personel. Adapun dugaan sementara kebakaran gardu listrik dipicu korsleting listrik.

"Pengerahan 1 unit dan 4 personel. Dugaan penyebab korsleting listrik," pungkasnya.

(Arief Setyadi )