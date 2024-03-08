Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting, Gardu Listrik di Lubang Buaya Jaktim Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |23:42 WIB
Diduga Korsleting, Gardu Listrik di Lubang Buaya Jaktim Terbakar
Gardu listrik di Jaktim terbakar (Foto: Ist/M Refi Sandi)
JAKARTA - Sebuah gardu listrik milik PLN di Jalan SPG 7, RT 7/9, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur sempat terbakar pada Jumat (8/3/2024) sekira pukul 21.50 WIB. Namun, kebakaran berhasil dipadamkan pukul 22.15 WIB dinyatakan selesai.

"Objek gardu listrik. Situasi pemadaman selesai atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat Jakarta Timur mengerahkan satu unit dan empat personel. Adapun dugaan sementara kebakaran gardu listrik dipicu korsleting listrik.

"Pengerahan 1 unit dan 4 personel. Dugaan penyebab korsleting listrik," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
