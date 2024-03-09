Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tarhib Ramadhan Bersama 3.000 Da'i, BAZNAS Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Zakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |00:18 WIB
Tarhib Ramadhan Bersama 3.000 Da'i, BAZNAS Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Zakat
Baznas gelar Tahrib Ramadhan bersama 3.000 dai (Foto: Dok)
JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali menggelar Tarhib Ramadhan Bersama 3.000 da’i sebagai langkah untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H. Acara ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk berbagi kebaikan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat.

Pelaksanaan Tarhib Ramadhan Bersama 3.000 Da’i digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024). Acara ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI KH. Noor Achmad, Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mo Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrjat.

Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS RI bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyerahkan paket bantuan Ramadhan kepada 3.000 da’i dari berbagai organisasi massa (Ormas) Islam, termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, IKADI, DDII, DMI, serta Matla’ul Anwar.

Ketua BAZNAS RI menyampaikan, Ramadhan adalah saat yang tepat untuk berbagi kebaikan dan juga untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat, sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.

“Peran da’i sangatlah penting dalam menginspirasi dan memotivasi umat. Mari kita jadikan bulan Ramadhan ini sebagai panggung untuk menyebarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang kepada seluruh umat. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan positif dalam masyarakat,” ujar Kiai Noor dikutip dari siaran pers.

Kiai Noor menjelaskan, BAZNAS RI selalu mempersiapkan diri dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan. Tahun ini kegembiraan itu dinyatakan dengan berbagi kebaikan dan keberkahan bersama 3.000 da’i.

“Tujuannya untuk mengingatkan kita semua bahwa bulan Ramadhan adalah bulan penuh dengan kebaikan dan keberkahan serta diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia," kata Kiai Noor.

