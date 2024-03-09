Pemerintah Gelar Peringatan Hari Musik Nasional hingga Ziarah ke Makam WR Soepratman

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menggelar peringatan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret. Adapun tema Hari Musik Nasional Tahun 2024 adalah "Merdeka Berbudaya Memajukan Musik Indonesia."

Acara tersebut akan diselenggarakan dari tanggal 7 hingga 9 Maret 2024, mencakup dua kota, yaitu Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.

Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik, dan Media di Kemendikbudristek, menyampaikan, peringatan Hari Musik Nasional 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh musisi Indonesia.

“Melalui karyanya, para musisi Tanah Air dapat terus berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan Indonesia,” ujarnya lewat siaran pers, dikutip Jumat (8/3/2024).

Perayaan Hari Musik Nasional menjadi momentum penting untuk mengingat dan merayakan kemajuan ekosistem musik Indonesia. "Selama empat tahun terakhir, Kemendikbudristek mencatat serentetan capaian penguatan ekosistem musik nasional yang diupayakan bersama para musisi komunitas musik melalui berbagai kebijakan dan program," katanya.

Sejumlah rangkaian kegiatan Hari Musik Nasional 2024 meliputi, Symphonesia Lintas Era Musik 80an. Pada 7 Maret, Taman Ismail Marzuki, Jakarta menjadi saksi persembahan Erwin Gutawa Orkestra.

Symphonesia akan menampilkan berbagai karya lagu dari musisi legendaris Indonesia, termasuk Chrisye dan Vina Panduwinata. Tribute to January Christi turut memeriahkan acara tersebut bersama Rahmania Astrini..

Kemudian pada 8 Maret, Indonesia Bermusik di Pendopo Taman Budaya Jawa Timur, bakat musisi cilik Geraldine Laura memukau penonton dengan permainan piano dan menyuguhkan beberapa lagu nasional. Aksi seni musik daerah dari seniman lokal juga akan menjadi bagian dari hiburan.