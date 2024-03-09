3 Latihan Pasukan Elit Kopassus yang Terkenal Paling Brutal

JAKARTA -Setidaknya ada 3 latihan pasukan elit Kopassus yang terkenal paling brutal. Sebagian negara memang memiliki sejumlah pasukan khusus dalam militernnya, terutama Indonesia yang memiliki pertahanan terkuat di dunia.

Biasanya, pasukan elit ini dibentuk untuk mengemban misi dan operasi khusus dan rahasia tingkat tinggi. Selain itu mereka memiliki kemampuan khusus berkat latihan ekstremnya.

Berikut 3 latihan pasukan elit Kopassus yang terkenal paling brutal:

1. Latihan Dopper

Prajurit Kopassus diharuskan merangkak di atas lumpur dengan jarak tertentu dalam latihan. Saat merangkak, mereka akan dihujani peluru oleh tim pelatih.

Itu dilakukan untuk melatih mental dan fisik mereka sebelum diterjunkan ke pertempuran yang sebenarnya.

Pelatihan ini dapat membantu Kopassus untuk merangkak dengan cepat. Sebab, peluru yang digunakan dalam latihan ini adalah peluru asli yang akan dijatuhkan di dekat badan mereka.

2. Latihan Menyelam

Kopassus dituntut menguasai segala medan. Sebab itu, mereka tetap harus memiliki kemampuan untuk menyelam.Pada pelatihan ini, prajurit Kopassus harus menyelam di kolam Tribuana yang biasa digunakan oleh Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut.

Kolam tersebut memiliki kedalaman hingga 16 meter. Terdapat sebuah rekor yang diraih oleh seorang penyelam Kopassus, karena ia berhasil bertahan hingga 2 menit 3 detik di kolam Tribuana tanpa menggunakan alat.