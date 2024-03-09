Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Punya Pedoman Etika AI, Indonesia Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital ASEAN

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:12 WIB
Punya Pedoman Etika AI, Indonesia Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital ASEAN
Wamenkominfo Nezar Patria meluncurkan Center of AI Ethic di UGM Yogyakarta (Foto: MPI/Erfan)
A
A
A

YOGYAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa Indonesia bakal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2030. Indonesia menjadi negara satu-satunya dengan populasi penduduk paling besar dengan pertumbuhan angkatan muda yang luar biasa.

Indonesia bakal memiliki 9 juta talenta digital di tahun 2030 mendatang potensi talenta digital yang cukup banyak ini bakal menjadikan Indonesia menyumbang 30 persen pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.

Nezar menyatakan pertumbuhan ekonomi digital negara-negara di Asia Tenggara diprediksi akan tumbuh pesat hingga menembus 1 triliun USD. "Di satu sisi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada 2030 akan mencapai USD366 juta," kata Nezar saat menjadi pembicara kunci dalam acara acara 'Artificial Intelligence Publik Discussion: Moving Ethical Al from Voluntary Commitments to Binding Regulations' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat 8 Maret 2024.

 BACA JUGA:

Oleh karenanya, lanjut Nezar, Kemkominfo memberikan rambu-rambu dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) agar berjalan sesuai koridor guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital Tanah Air. Kominfo telah menerbitkan surat edaran (SE) mengenai etika penggunaan dan pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) atau kecerdasan artifisial.

Halaman:
1 2 3
      
