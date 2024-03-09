Benarkah Pesawat MH370 Sengaja Dijatuhkan ke Dalam Laut?

JAKARTA - Benarkah Pesawat MH370 sengaja dijatuhkan ke dalam Laut? Hal ini menjadi salah satu teori banyak orang dikarenakan tidak ditemukannya bangkai burung besi buatan Malaysia tersebut.

Apalagi satu dekade telah berlalu sejak pesawat tersebut keluar jalur saat melakukan penerbangan rutin ke Beijing dan menghilang. Namun, pencarian multinasional terbesar dan termahal dalam sejarah masih menjadi misteri penerbangan.

Lantas benarkah Pesawat MH370 sengaja dijatuhkan ke dalam Laut? Seorang pakar penerbangan asal Kanada mengatakan hilangnya pesawat MH370 dua tahun lalu bukanlah sebuah kecelakaan.Larry Vance mengatakan bahwa beberapa potongan tersebut memiliki jenis erosi tertentu, yang membuatnya percaya bahwa pesawat tersebut sengaja mendarat di laut.

“Saya yakin seseorang bermaksud membawa pesawat itu ke suatu tempat di lautan, dan mendaratkannya di lautan di tempat yang paling kecil kemungkinannya untuk ditemukan,” katanya melalui Skype dari rumahnya di Ottawa.

BACA JUGA: Spesifikasi Pesawat Malaysia Airlines MH370 yang Hilang Misterius

Dia juga mengatakan pesawat itu “mendarat sedemikian rupa sehingga akan tenggelam ke dasar .

“ Jatuh ke dalam dasar tanpa ada atau setidaknya banyak – puing-puing yang muncul di permukaan,"bebernya.