Polri Antisipasi Eskalasi Aksi Massa Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - Polri menyiapkan sejumlah antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama bila ada eskalasi aksi massa menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang.

"Terkait antisipasi eskalasi menjelang masa pengumuman suara nasional, sebagai langkah antisipasinya Polri tentu telah mengantisipasi baik itu keamanan dan ketertiban melalui Operasi Mantab Brata 2024," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Trunoyudo menjelaskan, antisipasi dilakukan mulai dari tingkat Mabes Polri maupun Polda jajarannya.

Operasi Mantap Brata, kata Trunoyudo, dilaksanakan selama 222 hari, mulai dari tahapan awal Pemilu 2024, pendaftaran, hingga Oktober, saat pengucapan sumpah janji calon presiden (capres) terpilih.