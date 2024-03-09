Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Antisipasi Eskalasi Aksi Massa Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |10:05 WIB
Polri Antisipasi Eskalasi Aksi Massa Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyiapkan sejumlah antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama bila ada eskalasi aksi massa menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang.

"Terkait antisipasi eskalasi menjelang masa pengumuman suara nasional, sebagai langkah antisipasinya Polri tentu telah mengantisipasi baik itu keamanan dan ketertiban melalui Operasi Mantab Brata 2024," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Trunoyudo menjelaskan, antisipasi dilakukan mulai dari tingkat Mabes Polri maupun Polda jajarannya.

Operasi Mantap Brata, kata Trunoyudo, dilaksanakan selama 222 hari, mulai dari tahapan awal Pemilu 2024, pendaftaran, hingga Oktober, saat pengucapan sumpah janji calon presiden (capres) terpilih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190984//kapolri-EyaI_large.jpg
Mutasi Besar-besaran! Kapolri Tunjuk 6 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979//polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190978//polri-pY5b_large.jpg
Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190908//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-DSWq_large.jpg
Kapolri Sebut Perpol 10/2025 Bentuk Kepatuhan Polri terhadap Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190892//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-0dgM_large.jpg
Polri Kerahkan 11.625 Personel Tangani Bencana di Sumatera-Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement