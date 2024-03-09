Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Dapat Cerita Kejanggalan Pilpres 2024: Intimidasi Saksi hingga Pemilih Dapat Barang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:41 WIB
Ganjar Dapat Cerita Kejanggalan Pilpres 2024: Intimidasi Saksi hingga Pemilih Dapat Barang
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengaku, dirinya mencatat dengan baik segala laporan dan cerita terkait kejanggalan dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia pun mengungkap, kejanggalan itu mulai dari pemilih mendapat barang tertentu hingga saksi di daerah mendapat intimidasi. Hal itu ia ceritakan saat membuka diskusi "Demos Festival bertajuk Omon-Omon Soal Oposisi" secara virtual, Sabtu (9/3/2024).

"Tentu sampai hari ini saya masih mencatat dengan sangat baik. Pertama terkait dengan proses politik yang kemarin berjalan. Satu demi satu mulai ada cerita-cerita. Orang mengaku bagaimana situasi yang ada di lapangan, seseorang mendapatkan tawaran apa, mendapatkan barang apa, dengan pesan apa sekarang mulai muncul," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku mendapat cerita dari seorang kawan yang bertugas sebagai saksi mendapat intimidasi dari aparat. Ia pun menyebut, seorang kawan itu diinterogasi.

Halaman:
1 2
      


