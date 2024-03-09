Massa Aksi Bela Palestina di Jakarta Serukan Boikot Kurma Israel dan Buka Blokade Gaza

JAKARTA - Massa Aksi Bela Palestina di Jakarta menyerukan dunia agar memboikot kurma Israel untuk menekan pemerintah Zionis agar menghentikan agresi militer dan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, mereka juga mendesak Israel membuka blokade Gaza jelang Ramadhan 1445 Hijriah.

Hal itu disuarakan dalam Aksi Bela Palestina di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

"Jadi salah satu yang kita perlu lakukan adalah tekanan kepada Israel. Di antara tekanan pada Israel ialah boikot, karena israel selama ini juga telah merasakan dampak dari boikot-boikot yang dilakukan dunia," kata Ketua Majelis Ormas Islam (MOI) Nazar Haris dalam aksi tersebut.

Nazar melanjutkan sebagai negara yang mayoritas muslim Indonesia seharusnya bisa melihat menggunakan hati nurani melihat kekejaman yang dilakukan zionis Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza.

"Ini bukan cuma di negara Islam, bahkan di negara-negara yang masih punya hati nurani, seperti Perancis misalnya itu perusahaan-perusagaan Israel ditekan, diboikot. Sehingga ada nuansa suapaya mereka tunduk, jangan sampai anti kemanusiaan," ucap Nazar.