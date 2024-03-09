Banyak Politisi Senior Kalah Sama Anak Muda di Pemilu 2024

JAKARTA - Politikus muda PKB, Zainul Munasichin mengatakan bahwa banyak politisi senior yang tumbang oleh anak muda pada Pemilihan Legislatif (pileg) 2024. Hal ini menunjukkan anak muda makin dipercaya oleh rakyat dalam mengisi parlemen.

"Banyak politis senior yang tumbang di 2024 kalah sama anak-anak muda," kata Zainul dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Anak Muda di Parlemen', Sabtu (9/3/2024).

Zainul mengatakan bahwa politisi muda ambil bagian cukup besar dalam kontestasi pileg 2024.

"Kalau untuk 2024 saya melihat ruang untuk politisi muda ambil bagian di pileg itu cukup besar di semua partai politik ya di PKB di PDIP di Golkar hampir semua partai politik lah," katanya.

Andil besar politisi muda tersebut, kata Zainul, dikarenakan semua partai politik memahami again pemilih usia muda paling besar pada pemilu 2024